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17 mar 2026 Actualizado 18:13

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Política

“Hay 27 cuerpos calcinados”: Petro denuncia bombardeos de Ecuador en frontera colombiana

El presidente reitera en que son ofensivas del lado ecuatoriano.

No paran los comentarios por la denuncia que realizó el presidente Gustavo Petro durante su más reciente consejo de ministros, y tiene que ver con un supuesto bombardeo por parte del gobierno de Ecuador hacia Colombia.

Este martes, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en que los bombardeos en la frontera con Ecuador, no parecen ser de los grupos armados, ni de la Fuerza Pública de Colombia.

Además, aseguró que hay 27 cuerpos calcinados y la explicación que estaría entregando el gobierno de Ecuador “no es creíble”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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