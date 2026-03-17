¿Bombardeo de Ecuador en Colombia? Bomba sin explotar estaría en suelo colombiano
Una posible bomba sin explotar, ubicada a solo 100 metros de una casa habitada por una familia campesina, ha generado una nueva controversia entre Colombia y Ecuador.
En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro denunció que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba “tirada desde un avión” cerca de la frontera con ese país.
Durante el Consejo de Ministros que se desarrolló este lunes 16 de febrero, el mandatario expresó que “ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”.
En su denuncia, el presidente Petro aseguró que “van muchos estallidos” y hará pública una grabación que llegó al Gobierno Nacional sobre lo sucedido para validar esta información. “La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”, añadió.
Posible bomba sin explotar en Colombia genera tensión con Ecuador
La posible bomba sin explotar, ubicada a solo 100 metros de una casa habitada por una familia campesina, ha generado una nueva controversia entre Colombia y Ecuador. El incidente que se remonta a un bombardeo ocurrido el 6 de marzo, fue confirmado por el gobierno colombiano, mientras que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, negó su ocurrencia.
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...