Expolicía vincula a hermano de Petro con asilo para presunto cómplice del crimen de Fernando Villavicencio

Un exagente de Inteligencia de la Policía de Ecuador bridó, este 11 de septiembre, un testimonio clave en el caso del asesninato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según el testimonio recogido por la Fiscalía de Ecuador, el testigo dice haber sostenido un encuentro con Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en Bogotá.

Durante ese encuentro, el expolicía habría discutido con Petro la gestión de un posible asilo que sería entregado por Colombia a Daniel Salcedo, empresario ecuatoriano acusado por la Fiscalía por ser presunto cómplice en el magnicidio de Villavicencio.

“En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia en un hotel de la ciudad de Bogotá. Tratamos algunos asuntos, uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo”, explica el testigo en su declaración ante el ente investigador de Ecuador.

Según el testimonio, la gestión de ese asilo “costaría” un millón de dólares. “Medio millón de dólares sería entregado en Pasto, Colombia, en billetes de $100 y el otro medio millón de dólares cuando esté gestionado el tema”, se lee en el documento que hace parte del caso.

Asimismo, el ecuatoriano aseguró que, durante su encuentro con Juan Fernando Petro, trataron otros temas, pero dijo que “por cuestiones de seguridad es delicado tocarlos”.