Fernando Villavicencio: acusan y envían a prisión a dos exfuncionarios del correismo por magnicio

AME1564. QUITO (ECUADOR), 25/05/2023.- Fotografía de archivo fechada el 12 de junio de 2023 que muestra a Fernando Villavicencio (c) durante la inscripción de su candidatura presidencial, en Quito (Ecuador). Las elecciones generales extraordinarias de Ecuador que tendrán lugar el próximo domingo pasarán a la historia por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el "irremplazable", como le llaman ahora sus seguidores, víctima de un atentado ocurrido el pasado miércoles, cuando fue acribillado a la salida de un mitin en Quito. EFE/ José Jácome /ARCHIVO / José Jácome ( EFE )

La Fiscalía de Ecuador acusó este miércoles de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.

Le puede interesar: crimen del excandidato Villavicencio habría costado hasta 200.000 dólares

La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, quienes todavía no han sido juzgados.

La Fiscalía informó que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela para evadir un caso de corrupción.

Serrano y el empresario Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos y deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami por decisión judicial.

Lea también: ¿Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Ecuador asesinado?

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Ana Hidalgo señaló que los cuatro involucrados se habrían encargado de la planificación y financiamiento del magnicidio en agosto de 2023.