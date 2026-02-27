“Políticos de Noboa deben ser investigados”: Viuda de Villavicencio tras acusación de Chavarría
En 6AMW estuvo Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, quien afirmó que se ha entorpecido la investigación.
La viuda del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, Verónica Saraúz, volvió a exigir que se esclarezca el asesinato ocurrido en agosto de 2023 y pidió que se investigue “a todos los políticos del Ecuador”, luego de las graves acusaciones lanzadas por alias Pipo contra el presidente Daniel Noboa.
Las declaraciones se producen después de que Wilmer Chavarría, alias Pipo, señalado como cabecilla del grupo criminal Los Lobos, asegurara desde España que el mandatario habría participado en la trama del crimen.
