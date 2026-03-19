Listo interventor para estudios y diseños de ampliación del estadio Américo Montanini de Bucaramanga

Bucaramanga

Luego de varios meses de retrasos administrativos, el proyecto de remodelación del Estadio Departamental Americo Montanini, logró “destrabarse” con la reciente adjudicación de la interventoría, un paso importante que permitirá iniciar los estudios y diseños de la obra.

Según conoció Caracol Radio en entrevista con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hace aproximadamente un año la entidad del gobierno nacional encargada del proceso, adjudicó el contrato para los estudios y diseños. Sin embargo, el avance del proyecto se vio frenado debido a que en cuatro ocasiones se declaró desierta la licitación para la interventoría, lo que impedía el inicio formal de los trabajos.

“La buena noticia es que por fin se adjudicó la interventoría y, de acuerdo con el contratista, se están solucionando temas de seguros para comenzar la próxima semana con los estudios y diseños”, indicó el gobernador de Santander.

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De cumplirse este cronograma, los estudios estarían listos hacia el mes de octubre. Este documento será determinante, ya que definirá aspectos técnicos como los materiales, el costo total de la obra y el alcance de la remodelación.

¿Y los recursos?

Una vez entregados los diseños, el siguiente paso será la consecución de financiación. Desde la administración departamental, confirmaron que el monto de inversión será determinante para definir la participación entre el gobierno nacional y el ente territorial.

“Si el proyecto cuesta, por ejemplo, 25 mil millones de pesos, podríamos asumir una buena proporción; pero si asciende a 70 mil millones, será indispensable el apoyo del gobierno nacional”, precisó Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander.

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El mandatario departamental invitó a la ciudadanía y a los actores interesados a conocer el proceso y entender los tiempos de la contratación pública, al tiempo que les convocó a respaldar la gestión de recursos para hacer realidad la remodelación del estadio.

Advirtió que “el proyecto no debe convertirse en una bandera política de cara a las próximas elecciones regionales, sino en una gestión articulada para conseguir los recursos necesarios una vez se tengan los estudios definitivos", concluyó Díaz Mateus.