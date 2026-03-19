Se mantienen cierres en la vía Bucaramanga Barrancabermeja debido a afectaciones por lluvias

Bucaramanga

Las lluvias de las últimas horas generaron varias emergencias en Santander, una de ellas, el cierre total de la carretera Bucaramanga Barrancabermeja.

La información actualizada habla de que se mantiene el paso a un solo carril en el sector comprendido entre Patico y Charco Largo. Hay labores de limpieza y remoción de masas en 5 puntos del corredor vial:

PR42*700, sector Patico; PR46*700, sector Portugal; PR56, sector Santo Domingo; PR52, sector Mirabel y PR51, sector San Res en los cuales se realiza control de tráfico desde el PR41 hasta el PR 48.

La concesión “Ruta del Cacao” advierte además que se mantiene el cierre total entre el intercambiador La Paz - La Renta - Intercambiador Lisboa, es decir por la vía antigua debido a deslizamientos en el PR 30 + 700.