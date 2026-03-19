Lebrija en calamidad pública por desbordamientos e inundaciones: más de 70 familias afectadas

Habitantes del sector Campo Alegre en Lebrija, Santander, viven momentos de angustia tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, que provocaron el ingreso de agua a viviendas, afectaciones en establecimientos comerciales que obligaron a la paralización de actividades laborales.

Alina Olave, trabajadora de un aserrío en la zona, relató que la emergencia los sorprendió causándoles graves afectaciones. “El agua se estaba metiendo al aserrío y empezó a subir súper rápido, no alcanzamos a soltar nada”, aseguró, al explicar que los motores y maquinaria quedaron atrapados por la creciente.

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Contó que la situación obligó a improvisar acciones para salvar algunas herramientas, aunque el avance del agua fue más rápido de lo esperado. “Tocó dejar ahí, tratar de levantar unos cabos de herramienta pero igualmente el agua subió súper rápido”.

Comunidad en riesgo por represamiento de una quebrada

La preocupación de la comunidad se mantiene ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas. Según la denunciante, la quebrada cercana, conocida popularmente como “la quebrada de la picha”, presenta taponamientos por acumulación de basura, palos y sedimentos.

“Hay un montón de mugre, basura, palos, todo eso hace un taponamiento a la quebrada y debido a eso pasan estas situaciones”, explicó la señora Olave. Además, advirtió sobre el riesgo de colapso de un muro cercano que podría ceder ante una nueva creciente.

Viviendas inundadas, sin agua potable y siendo evacuadas

El impacto no solo se limitó al aserrío. En el mismo sector de Campo Alegre, varias viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua, obligando a familias a evacuar, incluyendo personas enfermas.

“Hay gente que le tocó salir, a enfermos que habían en las casas les tocó sacarlos”, relató Alina, quien señaló que, horas después de la emergencia, los residentes continúan en labores de limpieza.

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A la emergencia se suma la afectación en los servicios básicos. La comunidad denuncia que el agua que llega a las viviendas no está llegando apta para el consumo. “La agüita está llegando toda sucia, no sirve para comer, ni para lavar, ni para nada”, afirmó.

Llamado urgente a las autoridades: 72 familias afectadas

Los habitantes hacen un llamado a la administración municipal para intervenir de manera inmediata la quebrada y el sistema de alcantarillado. “Me gustaría que de parte de la alcaldía mandaran limpiar, porque hoy fue esto, pero no sabemos mañana o esta noche vuelva a pasar algo, solo Dios sabe”, advirtió la afectada.

La comunidad permanece en alerta ante posibles nuevas lluvias que agraven la situación y aumenten el riesgo para las familias del sector. La Alcaldía de Lebrija confirmó que en total son 72 familias afectadas y el municipio se encuentra en declaración de calamidad pública.