“Inician los trabajos para la siembra del césped del Metropolitano”: alcalde Alejandro Char

La Alcaldía de Barranquilla continúa con las obras de modernización del estadio Metropolitano. El alcalde Alejandro Char realizó un nuevo recorrido de inspección, en el que confirmó el inicio de los trabajos para la siembra del césped en la cancha. A través de su cuenta en X, el mandatario destacó que este proceso marca un paso fundamental dentro del proyecto de renovación del escenario deportivo más importante de la ciudad.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Césped híbrido

El nuevo terreno de juego contará con césped híbrido, una tecnología que permitirá mayor resistencia, más tiempo de uso y mejores condiciones para la práctica del fútbol.

Según explicó Char, ya se cuenta con la tubería instalada, los estolones listos para la siembra de la grama y los proveedores encargados de la aplicación de la arena, lo que permitirá avanzar con rapidez en esta etapa.

Será entregado este año

Durante la visita, el alcalde aseguró que el renovado estadio cumplirá con altos estándares de calidad y seguridad para los jugadores.

"El césped híbrido permitirá mucha más duración, mucho más uso y más seguridad para el jugador. Este estadio será un orgullo para Barranquilla y para Colombia“, afirmó.

La administración distrital proyecta entregar este año el supermetro, consolidándolo como un escenario deportivo de primer nivel en el país.