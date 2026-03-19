ICBF asume custodia de las dos menores secuestradas por las disidencias Farc en El Bagre

El Bagre, Antioquia

Las dos hermanas menores de edad que habían sido secuestradas por disidencias de las Farc en el municipio de El Bagre, ya se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, luego de su entrega en una misión humanitaria en el Nordeste del departamento.

Las adolescentes, de 14 y 15 años, fueron recibidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural entre los municipios de El Bagre y Remedios. En el lugar, el organismo verificó su estado de salud y posteriormente las trasladó a un sitio seguro para dejarlas a disposición de las autoridades competentes.

El ICBF señaló que tras su llegada, la Defensoría de Familia activó el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, con el objetivo de garantizar su protección integral.

Más detalles

Las menores habían sido sacadas de su vivienda en el corregimiento de Puerto López el pasado 12 de marzo, durante una incursión armada atribuida a disidencias del frente 4, estructura señalada de operar bajo el mando de alias Calarcá. En ese mismo hecho, dos hombres fueron asesinados en medio de un presunto enfrentamiento con el Clan del Golfo; uno de ellos era hermano de las adolescentes.

Días antes de su liberación, el grupo armado difundió un video en el que aseguró que las niñas fueron retiradas de su hogar por supuestos vínculos de su madre y su hermano con el Clan del Golfo.

La situación de orden público en Puerto López sigue siendo crítica. En los últimos días, varias familias han sido desplazadas por intimidaciones de grupos armados ilegales, entre ellas la familia de las menores rescatadas y otros habitantes que habrían recibido amenazas.

Las autoridades mantienen la atención humanitaria en la zona, mientras avanzan tanto el proceso de restablecimiento de derechos de las adolescentes bajo custodia del ICBF como las investigaciones para esclarecer los hechos violentos.