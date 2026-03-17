Ya fueron liberadas las dos menores retenidas por el frente 4 de alias “Calarcá” en Antioquia

Antioquia

En las últimas horas, las dos menores de 14 y 15 años secuestradas por las disidencias del frente 4 fueron entregadas al CICR en límites con El Bagre, pero en jurisdicción de Remedios.

El organismo internacional se trasladó hacia la zona y allí, en medio de los integrantes del grupo armado, revisaron médicamente a las niñas y posteriormente salieron de la zona con ellas para entregárselas a su madre. Se espera que esto ocurra en las próximas horas.

Por ahora no se ha conocido más información sobre el hecho. Recordemos que estas adolescentes fueron sacadas de su casa en el corregimiento de Puerto López por el grupo liderado en el país por alias “Calrcá” durante una incursión armada en la que ese mismo grupo asesinó a dos hombres en un supuesto combate con el Clan del Golfo el pasado 12 de marzo.

Desplazados

Fuentes de El Bagre le han indicado a Caracol Radio que algunas familias se han visto obligadas a desplazarse del corregimiento de Puerto López en los últimos días debido a las constantes intimidaciones de los grupos ilegales, entre ellas la familia de las niñas y otro núcleo que habría recibido intimidación. Al parecer, en Puerto López la situación es tan crítica que muchas personas son señaladas por apoyar a uno u otro grupo; incluso por saludar a la fuerza pública, son declarados objetivo militar de los armados.