Fue incautado un cargamento de marihuana de disidencias Farc en límites entre Quindío y Tolima

Armenia

Este 18 de marzo, las autoridades incautaron 800 kilos de marihuana en los límites entre Quindío y Tolima, los cuales pertenecerían a un grupo de disidencias de las Farc. En el operativo, una persona fue capturada.

La incautación ocurrió en desarrollo de operaciones militares llevadas a cabo por tropas del Batallón de Montaña N.° 5 y de la Octava Brigada del Ejército y la Región N.° 3 de la Policía Antinarcóticos, en zona rural de Salento, Quindío.

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En la vía terciaria conocida como Camino Nacional, que de Salento en Quindío conduce al departamento del Tolima, las tropas hicieron una señal de «pare» a una camioneta, y al verificarla, hallaron paquetes en envolturas negras con marihuana, que luego de su verificación, la autoridad competente señaló que se trataba de 800 kilogramos del estupefaciente.

Cortesía Ejército

El hombre que conducía el vehículo fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización, junto al alucinógeno y el automotor.

Dato: El conductor del vehículo habría ofrecido millonario soborno al suboficial que hizo el hallazgo, a cambio de que lo dejara escapar.

El coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante de la Octava Brigada, explicó: “La droga, que al parecer pertenecería al grupo armado organizado, GAO Frente 57 Yair Bermúdez, provenía del departamento del Valle de Cauca y tendría como destino el municipio de Toche, en Tolima, siendo movilizada por miembros de ese grupo ilegal a través de vías terciarias para evitar ser detectados por las autoridades".

Cortesía Octava Brigada del Ejército

Este es el segundo caso que se presenta este año de incautación de marihuana en esa vía entre Salento, Quindío, y Toche en el departamento del Tolima. El mismo ejército reportó la incautación de 900 kilogramos de marihuana que eran transportados en una camioneta, cuyo conductor intentó huir, terminó volcando el automotor y fue capturado por las autoridades, lo que evidencia que las bandas dedicadas al narcotráfico están utilizando estas vías secundarias y terciarias para evadir el control de las autoridades.

El Ejército Nacional y la Policía continuarán atacando el flagelo del narcotráfico en el Eje Cafetero, evitando así que miles de dosis de estupefacientes circulen mediante el narcomenudeo en Colombia.