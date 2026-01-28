En Calarcá, Quindío desarticulan banda delincuencial sindicada de cometer varios homicidios

Armenia

La Octava Brigada del Ejército Nacional En el Quindío, desarticuló el grupo delincuencial organizado La 38 presuntamente responsable de varios homicidios cometidos en el 2025 en el municipio de Calarcá, Quindío.

Tropas del Batallón de Montaña N.º 5, de la Octava Brigada, capturaron 8 personas pertenecientes al grupo delincuencial organizado La 38 por los delitos de concierto para delinquir agravado, narcomenudeo, tráfico, porte y venta de estupefacientes, en coordinación con la Policía departamental del Quindío, en el sector de la Galería de Calarcá, Quindío.

El teniente coronel Franklin Camilo Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.°5 que explicó “durante el registro a los inmuebles, las tropas hallaron sustancias alucinógenas mediante envolturas de bazuco y 9 celulares que eran utilizados con finalidades delincuenciales. Los 9 capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente a fin de adelantar los actos urgentes.

Según la investigación de las autoridades este grupo delincuencial era el encargado de cometer hurtos, narcomenudeo, confrontaciones y disputas territoriales entre grupos delincuenciales y homicidios selectivos en el casco urbano del municipio de Calarcá.