Estafas con falsos remates de vehículos se expanden en Boyacá

Una nueva modalidad de estafa está circulando en Boyacá, especialmente en Tunja, donde delincuentes están suplantando a la DIAN para ofrecer falsos remates de vehículos a través de redes sociales. Las denuncias ciudadanas apuntan a una estrategia bien elaborada que mezcla engaño digital con elementos que aparentan legalidad.

Según los reportes, los estafadores utilizan plataformas como WhatsApp y Facebook para contactar a posibles víctimas. Allí comparten supuestos catálogos de vehículos, acompañados de logos oficiales, carnets falsificados y correos electrónicos adulterados que buscan generar confianza en los compradores.

Las víctimas son persuadidas de consignar altas sumas de dinero para apartar vehículos que, en realidad, no existen. La promesa de precios muy por debajo del mercado funciona como gancho.

La DIAN reiteró que no realiza este tipo de procesos a través de intermediarios ni redes sociales, y que todos sus trámites deben verificarse únicamente en su portal oficial. Las autoridades insisten en que la clave está en desconfiar de ofertas demasiado atractivas y evitar compartir información personal sin confirmar su origen.

El llamado en Boyacá es a extremar precauciones ante el aumento de estos casos, que no solo afectan el bolsillo de las víctimas, sino que también evidencian la creciente sofisticación de las estafas digitales en la región.