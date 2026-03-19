Envían a la cárcel a una pareja por caso de electricista desaparecido en el Atlántico

Siguen los interrogantes en torno a la desaparición de Carlos Mario Peralta, un electricista residente del municipio de Juan de Acosta, que fue visto por última vez el pasado 12 de diciembre del 2025, cuando salió de su casa con la excusa de verse un partido del Junior, en Barranquilla.

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Las investigaciones arrojaron que ese día Peralta se habría visto con una mujer, identificada como Natalia Maestre González, quien, para ese entonces, de acuerdo con las indagaciones, sostenía una relación amorosa con el hoy desaparecido.

Según la Fiscalía, ese día ellos estuvieron en la casa de la mujer, ubicada en el barrio La Sierrita.

Esa noche, el esposo de Natalia, identificado como Sergio León Franco, habría llegado a la casa y, al parecer, generado un altercado entre Carlos Mario y él.

Luego de tres meses Natalia Maestre y su esposo Sergio León fueron capturados por el CTI, ya que son los principales sospechosos de la desaparición de Carlos Mario Peralta.

Natalia Maestre fue enviada al Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor, mientras que Sergio León Franco fue enviado a la Cárcel Distrital El Bosque.

La familia de Carlos Mario pide que su ser querido sea encontrado.