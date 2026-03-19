Confirman contumacia de Luis Fernando Acosta Osío en proceso por corrupción

En la mañana de este jueves 19 de marzo, la juez 55 penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá confirmó la declaratoria de contumacia contra Luis Fernando Acosta Osío, al concluir que el procesado ha sido renuente a comparecer ante la justicia y ha contribuido a dilatar el proceso penal en su contra.

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El juzgado también cuestionó la conducta procesal del investigado, señalando que su actitud ha sido “rebelde”, respaldada en certificaciones médicas calificadas como vagas, y en reiterados aplazamientos solicitados por su defensa desde 2024.

De acuerdo con el expediente, la audiencia de formulación de imputación fracasó el 30 de mayo de 2024 en Barranquilla por la ausencia injustificada del indiciado y su abogado. Posteriormente, se registraron nuevas solicitudes de aplazamiento en septiembre y octubre de ese año, así como en 2025 y 2026, incluso pese a que el procesado contaba con una abogada suplente.

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Proceso marcado por dilaciones

La decisión judicial se da en el marco de un proceso que llevaba más de cinco años sin avances significativos hasta la imputación de cargos en enero de 2026.

En esa diligencia, la Fiscalía imputó a Acosta Osío como presunto determinador de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, caso por el cual fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar por intentar sobornar a un juez para mantener el control de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.

Ahora el caso continuará con su etapa de juicio esté o no presente Acosta Osío en las diligencias.