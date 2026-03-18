Diego Arias: “Es un resultado que duele mucho”

Diego Arias ha tenido que vivir dos derrotas dolorosas ante Millonarios en menos de dos semanas. El entrenador lamentó la que se dio este martes en el estadio El Campín, pero también con optimismo para lo que viene para el equipo verde que sigue siendo el líder de la liga colombiana.

Arias habló del encuentro, de lo atípico que fue al tener dos jugadores expulsados, de lo que se debe corregir y de una nueva caída ante uno de sus rivales clásicos en e fútbol profesional colombiano.

Análisis del partido: “Sin duda es complejo hacer un análisis profundo por las expulsiones en momentos clave del partido. Cuando estábamos con 11 sentimos que habíamos comenzado bien el partido y a partir del primer gol, que viene después de una oportunidad clara que tuvimos, y la expulsión, se empezó a enredar y no logramos hacer el partido que queríamos”.

Dolorosa derrota: “Es un resultado que duele mucho. Se había comenzado a jugar un tipo de partido que nos acercaba al objetivo de ganarlo, pero con todo lo que sucedió no lo pudimos hacer. Es una pena y un dolor grande no alcanzar el resultado. Hay que analizar profundamente para saber en qué trabajar y que no pase de nuevo”.

Aspectos a corregir en materia ofensiva: “Es imposible no tomar en cuenta las expulsiones en un partido difícil, ellos querían un partido físico e intenso y nosotros con dos menos condiciona el planteamiento. Una pena máxima es una situación muy clara y hasta ese momento teníamos el control del juego y aproximaciones, estábamos haciendo un tipo de partido favorable para nosotros. Con lo que sucedió, obviamente quedamos lejos del arco, no teníamos la cantidad de jugadores suficientes para generar peligro”.

Calma en momentos difíciles: “Son dos resultados que nos duelen a todos los que trabajamos y siguen a Atlético Nacional. Es momento de reflexionar, saber en qué nos hemos equivocado. Los últimos tres partidos habíamos tenido buenas presentaciones y en el torneo estamos en buena posición y las posibilidades en nuestras manos para cerrar la primera fase y luchar por los objetivos en Liga. Hay que hacer un análisis profundo, pero sin desespero”.

“Debemos tener autocrítica para ver por qué no cumplimos el objetivo”

Respaldo de los jugadores: “Somos un equipo que trabaja unido para obtener los resultados; no lo logramos y perdimos todos. Hace pocos días logramos un resultado importante en condición de visitante frente a un buen rival y celebramos todos juntos; ahora hay dolor y todos debemos tener autocrítica para saber por qué no se cumplió el objetivo, pero sí siento el respaldo de los jugadores. En las victorias se busca un héroe y en las derrotas, un culpable; estamos todos ahí. En los equipos de fútbol todos estamos inmersos en el objetivo y cuando no se cumple estamos todos en la derrota”.

Asumir la derrota como familia: “Hace unas semanas, después del primer partido (contra Millonarios), fue un golpe muy duro, pero la forma de salir adelante era uniéndonos, creyendo en lo que se estaba haciendo bien y con autocrítica para mejorar. Este momento es igual, hay que analizar la situación tomando en cuenta los momentos del juego que cambiaron el trámite y resultado”.