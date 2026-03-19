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19 mar 2026 Actualizado 01:07

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Champions League

El camino de Luis Díaz y el Bayern a la final de la Champions

El equipo alemán ya está en cuartos y podría enfrentar a potencias como Real Madrid, PSG, Liverpool, Barcelona o Arsenal en su ruta al título.

MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Luis Diaz of Bayern Monaco celebrates his goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

MUNICH, GERMANY - MARCH 18: Luis Diaz of Bayern Monaco celebrates his goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Bayern München and Atalanta BC at Football Arena Munich on March 18, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

El Bayern Munich de Luis Díaz avanza con paso firme en la Champions League tras una contundente goleada global de 10-2 sobre Atalanta en los octavos de final. El equipo bávaro no solo mostró una superioridad aplastante en la serie, sino que también dejó claro que es uno de los grandes candidatos al título, con un ataque letal liderado por el colombiano, quien ya suma cuatro goles y tres asistencias en el torneo.

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En los cuartos de final, el Bayern tendrá un desafío de máxima exigencia al enfrentarse al Real Madrid, uno de los clubes más laureados en la historia de la competición. Este cruce promete ser uno de los más atractivos de la fase, enfrentando a dos gigantes europeos con plantillas llenas de figuras y experiencia en instancias decisivas.

De superar este obstáculo, el panorama en semifinales tampoco sería sencillo. El rival saldría del enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool, dos equipos que llegan tras aplastar a sus rivales en octavos. El conjunto parisino no tuvo piedad ante el Chelsea, mientras que los ingleses hicieron lo propio goleando al Galatasaray, lo que anticipa una semifinal de altísimo nivel para quien logre avanzar.

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Pensando en una hipotética final, el camino podría llevar al Bayern a medirse contra otro de los grandes favoritos del torneo. Por un lado aparece el FC Barcelona, que viene de golear al Newcastle United y ahora deberá superar al Atlético de Madrid para seguir avanzando. Por el otro lado está el Arsenal, que dejó en el camino al Bayer Leverkusen y se enfrentará al Sporting de Lisboa en busca de un lugar en semifinales.

De esta manera, el Bayern de Luis Díaz se perfila como uno de los equipos más fuertes del torneo, pero con un camino lleno de obstáculos de élite. Si quiere levantar la Champions, deberá superar a varios de los clubes más poderosos de Europa, en una ruta que promete emociones, exigencia máxima y noches inolvidables.

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