Israel ordena nuevas evacuaciones en el sur del Líbano y amplía su ofensiva contra Hezbolá

Zona residencial en Beirut, capital de Líbano, en la que Israel concentró parte de sus bombardeos el 8 de abril 2026. (Foto: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El ejército israelí ordenó este sábado evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar nuevos ataques, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara que sus tropas siguen avanzando en el país vecino.

En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma que su objetivo es el grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Pese a esta escalada, Israel y Líbano mantuvieron el pasado viernes una reunión a nivel de mandos militares en Washington; contactos que tienen como contexto más amplio las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en las que se busca incluir el frente libanés en un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

Los bombardeos israelíes del viernes contra una treintena de localidades dejaron 11 muertos en la región de Tiro, entre ellos un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí ordenó este sábado la evacuación de siete pueblos del sur antes de lanzar ataques, pese a que en teoría rige desde el 17 de abril un cese al fuego que no se ha respetado.

Gran parte de estos pueblos se encuentran cerca de la ciudad de Nabatiyeh.

El viernes, Hezbolá declaró haber atacado a tropas israelíes que intentaban avanzar en la zona del castillo medieval de Beaufort, cerca de Nabatiyeh.

El grupo también se atribuyó varios ataques contra objetivos militares en Israel, cerca de la frontera con Líbano.

El movimiento chiita concentró inicialmente sus disparos contra los soldados israelíes desplegados en el sur, pero multiplicó después los ataques con drones explosivos contra el norte de Israel tras el asesinato de uno de sus líderes militares en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 6 de mayo.

Este sábado, al amanecer, el ejército israelí indicó que había destruido varios proyectiles lanzados contra su territorio desde el sur de Líbano, aunque uno de ellos cayó sin ser interceptado, sin causar heridos.

El cese al fuego, un “paso esencial”

Israel declaró esta semana que considera gran parte del sur de Líbano como una “zona de combate”, y Netanyahu afirmó el viernes que su ejército había “cruzado el Litani”, un río situado a unos 30 km de la frontera.

En este panorama de hostilidades incesantes, Líbano e Israel iniciaron negociaciones en abril, auspiciadas por Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo de seguridad.

Hezbolá, cuyo desarme exige Israel al gobierno libanés, se opone frontalmente a cualquier pacto.

En Washington, responsables militares israelíes y libaneses mantuvieron este viernes una reunión calificada de “constructiva” por el Pentágono.

Según el número dos del Pentágono, Elbridge Colby, las discusiones servirán “de base para la parte política”, en referencia a las negociaciones previstas el 2 y 3 de junio en Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, le dijo al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que un cese al fuego es “un primer paso esencial” para cualquier avance en las negociaciones.

El viernes, cientos de personas se congregaron en los barrios de la ciudad vieja de Tiro, una pequeña zona que ha quedado al margen de las órdenes de evacuación israelíes.

Muchos duermen en sus vehículos o en tiendas de campaña, según los corresponsales de la AFP.

“Pusimos colchones en el suelo para dormir”, cuenta Karam Amin, que duerme con su familia de siete personas en su comercio de ropa del barrio cristiano.

“Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así”, lamenta este comerciante de 43 años.

Desde el inicio de la guerra, los bombardeos han causado 3.355 muertos y más de un millón de desplazados en Líbano, según las autoridades.

Solo en la última semana, 15 niños han muerto y 62 han resultado heridos, según Unicef.