Concejal denuncia que 75 ediles de Barranquilla están sin seguridad social

La concejal Heidy Barrera denunció que los 75 ediles de Barranquilla se encuentran sin seguridad social paga, situación que afecta directamente su atención médica. Según la concejal, una de las ediles tuvo que recorrer dos centros asistenciales para recibir un procedimiento quirúrgico urgente, pero le negaron la atención por no estar al día en sus aportes y le exigieron pagar por adelantado.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Esto me parece inadmisible, es la salud de una mujer que hoy es miembro de una corporación pública en esta ciudad. La seguridad social de los ediles debería ser una prioridad siempre, porque no sabemos en qué momento puede enfermarse una persona”, afirmó Barrera. Además, señaló que en el centro asistencial donde finalmente fue atendida la edil no había ecógrafo, lo que obliga a buscar este examen en otro lugar antes de poder ser atendida.

Retrasos afectan a todos los ediles

La concejal explicó que esta situación no es aislada: “Todos los ediles están sin seguridad social. Incluso edilesas que han dado a luz recientemente no tienen cobertura y no se les puede atender en un centro asistencial”.

Barrera hizo un llamado a la administración distrital de la ciudad para que garantice la seguridad social de los ediles de Barranquilla.

En conversación con Caracol Radio, el edil Álvaro José Padilla, de la localidad del suroriente, confirmó que los pagos de salud están atrasados.

“Hasta donde tengo entendido, hasta el mes de diciembre estaba todo al día, pero los pagos de enero, febrero y marzo no se han realizado. Estamos esperando que la administración nos dé una respuesta”, explicó.

Padilla indicó que debido a esta situación los ediles no han podido ser atendidos en citas médicas y por eso se realizó el llamado al distrito. “Nos acercamos a las entidades para citas médicas y nos rechazaron. Por eso estamos solicitando que se regularice la seguridad social de todos los ediles”, agregó.

Lea también: Cuatro bebés nacen en hospital renovado de Repelón tras inversión de $7.724 millones

¿Qué dice la Secretaría de Salud?

Desde la Secretaría de Salud informaron que la edil se encuentra en CAMINO Adelita de Char y que está “bajo seguimiento médico y recibiendo la atención requerida”.

En total, la corporación está compuesta por 75 ediles distribuidos en cinco localidades, y la falta de pago de seguridad social ha dejado a toda la institución sin cobertura médica efectiva.