No se quede sin estudiar en el exterior: convocatoria Colfuturo cierra en marzo

Colfuturo tiene abierta, en este momento, una convocatoria para estudiar en el exterior, permitiendo ampliar el perfil profesional. Esto, con opciones de estudiar maestrías o doctorados en las mejores universidades del mundo, agregando la opción de poder vivir en otro país y conectarse con expertos de distintas culturas.

Este programa financia hasta con USD 50.000 a las y los profesionales seleccionados, recursos que pueden destinarse a matrícula, seguro, pasajes aéreos, instalación, materiales y sostenimiento.

¿Qué ofrece el Programa Crédito Beca de Colfuturo?

El Programa Crédito Beca es reconocido entre las mejores universidades del mundo por la rigurosidad de su proceso de selección y su impacto en la formación de talento humano.

Adicionalmente, Colfuturo ofrece un 25 % de beca a las personas beneficiarias que, una vez graduadas, decidan regresar a Colombia y trabajar durante tres años en el país.

Las personas seleccionadas en la convocatoria también pueden acceder a becas otorgadas por más de 130 universidades aliadas, que cubren entre el 100 % y el 10 % del valor de la matrícula.

“Formarse en las mejores universidades del mundo no solo fortalece conocimientos técnicos y especializados al más alto nivel, sino que expone a las personas a estándares internacionales, redes globales de investigación e innovación y nuevas perspectivas para abordar los desafíos del país. En COLFUTURO llevamos 35 años comprometidos con la excelencia y apoyados en un proceso de selección basado estrictamente en el mérito académico, que reconoce el esfuerzo, la trayectoria y el potencial de cada aspirante”, señaló Jerónimo Castro, director de COLFUTURO.

Requisitos para participar:

Los requisitos para participar son tener ciudadanía colombiana, contar con título de pregrado, presentar el programa que se desea cursar y redactar un ensayo que dé cuenta del proyecto de estudios.

¿Cómo se puede inscribir?

Siga estos pasos para poder inscribirse en la convocatoria:

Ingrese a la página de Colfuturo.org

Allí vaya a la sección de programas

Posteriormente a Crédito – Beca

Luego en Convocatoria

Allí se desplegará un formulario que podrá diligenciar de forma gratuita

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria?

La convocatoria que inició desde el 06 de febrero estará abierta hasta el próximo 02 de marzo de 2026.

Los resultados de la convocatoria serán publicados el 10 de junio, fecha en la que las personas postulantes podrán conocer oficialmente si fueron seleccionadas para recibir el apoyo del Programa Crédito Beca.

