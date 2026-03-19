Atlántico mantiene máxima calificación crediticia con perspectiva estable, según Fitch Ratings

Fitch Ratings emitió las calificaciones nacionales del departamento del Atlántico en ‘AAA(col)’ para el largo plazo y ‘F1+(col)’ para el corto plazo, manteniendo una perspectiva estable.

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La decisión se fundamenta en un desempeño operativo sólido y consistente, que ha permitido sostener indicadores financieros alineados con las expectativas. Entre 2021 y 2025, el departamento registró márgenes operativos cercanos al 30%, mientras que el escenario proyectado por la calificadora estima un leve ajuste a 26,8% debido a condiciones económicas más exigentes.

El análisis de Fitch destaca que el Atlántico combina un perfil de riesgo en rango medio bajo con un perfil financiero en categoría ‘AA’, respaldado por ingresos relativamente estables y un crecimiento sostenido del 9,1% anual en el período evaluado.

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Aunque cerca del 36,9% de sus ingresos provienen de transferencias nacionales, la entidad mantiene una dependencia moderada y una base tributaria diversificada, liderada por impuestos al consumo.

Retos para incrementar ingresos

La calificadora advierte limitaciones en la capacidad del departamento para aumentar ingresos de forma autónoma, debido a restricciones legales y a la alta dependencia de recursos nacionales.

En cuanto al gasto y la deuda, Fitch resalta una estructura relativamente flexible y sostenible, con crecimiento controlado del gasto operativo y márgenes robustos dentro del contexto nacional.

No obstante, persisten retos en materia de liquidez, considerada limitada frente a las obligaciones futuras, así como en la gestión de pasivos fuera de balance. A pesar de estos factores, el Atlántico mantiene una posición financiera sólida, con una adecuada capacidad de pago de su deuda y cumplimiento de las reglas de disciplina fiscal, lo que respalda su alta calificación crediticia.