“Favorece a los generadores y deja pérdidas en la cadena”: Verano cuestiona modelo eléctrico

En el marco del XV Congreso Colombia Genera 2026, realizado en Cartagena, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, lanzó duras críticas al modelo eléctrico del país, al considerar que está mal estructurado y beneficia principalmente a los generadores.

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El mandatario expresó su preocupación por la situación en la región Caribe y aseguró que el problema radica en la forma como está diseñado el sistema. “Seguimos muy preocupados por la situación del sistema eléctrico en nuestra región. Se cree que la calentura está en la sabana, pero no es así; lo que existe es un esquema financiero que privilegia la generación y afecta la transmisión, distribución y comercialización”, afirmó durante el Encuentro de Gobernadores.

Verano fue enfático en señalar que, mientras no se realicen cambios de fondo, no habrá soluciones reales para empresas como Air-e o Afinia, ni para las intervenciones del sector. “La mayor parte de los recursos se la lleva la generación.

Hasta que no haya una distribución más equitativa, quienes operan la transmisión, distribución y comercialización seguirán asumiendo las pérdidas”, sostuvo.

Apuesta por la transición energética

El gobernador también destacó la necesidad de avanzar hacia una transición energética justa, resaltando el potencial del Caribe colombiano para liderar el desarrollo de energías limpias.

“El Caribe colombiano concentra el mayor potencial eólico y solar del país. Tenemos la oportunidad de liderar proyectos de energías limpias, hidrógeno verde y nuevos desarrollos industriales. El Caribe debe ser el hub energético de Colombia”, puntualizó