Salvatore Mancuso y un testigo acusan a exjefe de Drummond de dar la lista para matar sindicalistas

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

Al cumplirse 25 años del asesinato de los líderes del sindicato Sintramienergética en la multinacional Drummond, la Unidad Investigativa de Caracol Radio revela las más recientes declaraciones reservadas que reposan en laFiscalía por este caso, por el que aún no hay decisiones de fondo sobre la eventual responsabilidad de exdirectivos de la empresa estadounidense.

En estos testimonios, dos exparamilitares y un parapolítico sostuvieron que Drummond sí financió a las AUC y que un exfuncionario de la compañía fue quien entregó a los paramilitares la lista con los nombres de las personas que debían morir. Estos crímenes ocurrieron el 21 de febrero, el 12 de marzo y el 6 de octubre de 2001.

Uno de los declarantes es Salvatore Mancuso, exjefe máximo de las Autodefensas, quien le dijo a la Fiscalía que el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, entonces jefe de servicios de seguridad de la mina de Drummond en Cesar, fue quien proporcionó al frente Juan Andrés Álvarez de las AUC el listado con los nombres de todos los sindicalistas que debían asesinar.

Allí, según Mancuso, estaban los datos de Valmore Locarno, Víctor Orcasita, Cándido Méndez, Gustavo Soler, y otros más que finalmente se salvaron. ‘Jorge 40’ le habría reportado directamente cuando fueron ultimados.

“Cuando venía esta información por parte de la Fuerza Pública no se ponía en duda. Esta información la entregó el coronel Rodríguez, y con base en ella se ejecuta la operación en la cual se dan de baja, se asesina a estas personas que estaban en la lista”, dijo el excomandante de las AUC.

Pero esta no es la única declaración que apunta a este exfuncionario de Drummond. Esta Unidad Investigativa también conoció la declaración que rindió ante la Fiscalía Jairo de Jesús Charris, alias Viejo Miguel y exjefe de seguridad de la empresa ISA, que presuntamente servía para irrigar dinero de la dentro de las AUC.

En su testimonio afirmó, como lo hizo Mancuso, que el coronel Rodríguez fue quien proporcionó la lista con los nombres de los sindicalistas por matar, por instrucción directa del jefe nacional de seguridad de Drummond, James Atkins, y con conocimiento del actual vicepresidente de la minera para relaciones con la comunidad, Alfredo Araújo Castro.

“Los que estaban de acuerdo con esos homicidios fueron los que ya relacioné: Augusto Jiménez —entonces presidente de Drummond en Colombia—, el coronel Luis Carlos Rodríguez, Alfredo Araújo, el señor Jorge Garzón... Que al sindicato tenían que asesinarlo porque eran guerrilleros y ellos no podían tener un sindicato guerrillero, que esa era la orden de Gary Drummond”, aseguró el testigo.

De acuerdo con Charris, el coronel Rodríguez sabía de la presencia de los paramilitares alrededor de las minas de Drummond en La Loma (Cesar). Además, afirmó que el plan era acabar con el sindicato debido a sus exigencias laborales y a que lo consideraban un aliado de las Farc que favorecía la voladura de trenes y daba información para el secuestro de directivos.

“La planeación la dio a conocer James Lee Atkins por orden del señor Gary Drummond: acabar con todo el sindicato, señora fiscal, acabarlo totalmente a manos de las Autodefensas”, señaló el exparamilitar.

Según su declaración, su conocimiento del plan criminal hizo que quisieran asesinarlo. La orden la habrían dado James Atkins, el coroenel XX y Alfredo Araújo, con la participación de Rodrigo Tovar ‘Jorge 40’ y Édgar Ospino ‘Tolemaida’. Particularmente sobre Araújo aseguró que era afín a las Autodefensas y que incluso le hacía campaña a un exalcalde de El Paso (Cesar), Beto Murgas Pupo, quien era miembro del paramilitarismo.

“La orden que le dio el señor James Lee Atkins a Alfredo Araújo Castro para ‘Jorge 40’ y el señor José Ospino Pacheco ‘Tolemaida’ (fue) que me asesinaran para que estos hechos no salgan a flote y se queden en la impunidad. Para la vista está que los que conocen el verdadero hito de la muerte de los sindicalistas y la financiación de la multinacional Drummond a las AUC están asesinados, como el señor José Alfedo Daza Ortiz, como el señor Javier López, alias ‘El Canoso’, que eran los financieros”, argumentó el testigo.

Mancuso dice que autorizó reuniones para un acuerdo con Drummond

Además de los asesinatos de los sindicalistas, Salvatore Mancuso le dijo a la Fiscalía que autorizó directamente encuentros entre su subalterno Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, y emisarios de Drummond que buscaban llegar a un acuerdo con las AUC para que les prestaran seguridad y se deshicieran de sus enemigos.

“La Drummond tenía un representante que envió a hablar con las Autodefensas, que era un señor norteamericano llamado James Atkins con Rodrigo Tovar ‘Jorge 40’, para ese momento me comenta la situación y le dije que tuviera mucho cuidado porque esta persona hacía parte de la CIA y que lo atendiera sin ningún inconveniente y lo atendiera en un lugar donde tuviera la seguridad necesaria, se reunió con él en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta” sentenció el excomandante paramilitar.

Estas declaraciones no son las únicas. Se suma el testimonio del parapolítico y exgobernador del Magdalena, Trino Luna, quien en diligencia ante la JEP indicó conocer de los acuerdos ilegales entre la Drummond y las Autodefensas al mando de Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40’ en materia de financiamiento, esto con el fin de proteger la línea férrea desde la mina en el Cesar hasta el puerto en Santa Marta.

“Las AUC de común acuerdo con el sector minero llegaron a un entendimiento del número de toneladas explotadas, transportadas y embarcadas. A la postre nunca hubo un atentado contra la Drummond, sino que las defendía. Cuando fui gobernador tuve conocimiento que esto se estaba dando. No participamos directamente, pero sí sabíamos que había una relación estrecha entre las AUC y la Drummond y frente a eso no se actuó” dijo.

Trino Luna hizo referencia a una reunión sostenida en 2003 en una finca en zona rural del municipio de Mandiguilla (Cesar) propiedad de Jaime Blanco Maya, confeso colaborador de las AUC y quien ha testificado contra Drummond. Allí asegura que estuvieron alias ‘Omega’ y alias ‘Tolemaida’ bajo el liderazgo de ‘Jorge 40’, en donde se tocó la relación cercana entre Drummond y las AUC.

“Esa finca era de Jaime Blanco Maya (hermano del excontralor Edgardo Maya) era la persona que tenía a su cargo el contrato de alimentación en la Drummond. Ese día que fuimos a hablar con Omega, ese día estaba el comandante Tolemaida en esa finca. A cambio de seguridad de las AUC la Drummond pagaba. Todo el tiempo supe que había estos vínculos. Tolemaida era el enlace entre las AUC y la Drummond” señaló Luna.

Las investigaciones y el juicio que están en el “congelador” de la Fiscalía y un magistrado

El proceso por la eventual responsabilidad de empleados y exempleados de Drummond en el asesinato de los sindicalistas de Sintramienergética lleva 25 años en investigación y sin mayores avances. La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció que a lo largo de este proceso han desfilado seis fiscales sin tomar decisiones de fondo contra posibles terceros involucrados y en diciembre pasado hubo otra vez cambio de fiscal.

Por estos homicidios han sido condenados un tercero, Jaime Blanco Maya, y varios exparamilitares como Jairo Charris, Óscar José Ospino alias ‘Tolemaida’, y Alcides Mattos ‘Samario’.

El otro proceso es el juicio que se sigue desde hace 3 años en contra de José Miguel Linares, presidente de la compañía, y Augusto Jiménez, expresidente de Drummond, por su presunta financiación a las AUC. En ese caso la defensa de los ejecutivos procesados ha interpuesto numerosas recusaciones contra la juez, que han sido rechazadas de plano, y en los últimos meses radicó 4 nulidades para dejar sin efecto el juicio.

Esta es una de las nulidades presentadas por la defensa de los exdirectivos de la Drummond Ampliar Esta es una de las nulidades presentadas por la defensa de los exdirectivos de la Drummond Cerrar

Pero es no es todo. Aunque la defensa de los encartados pidió trasladar el proceso a un juzgado de Valledupar como ocurrió en 2023, ese juzgado lo devolvió de nuevo a Bogotá. En la actualidad, el juicio está frenado por las peticiones que aunque la juez rechazó tajantemente, fueron objeto de apelación que se tramita ante el despacho del magistrado Jorge Armando Fletscher del Tribunal Superior de Bogotá.

El magistrado Fletscher tiene en su gaveta este caso desde el 9 de mayo del 2025 y no ha tomado decisión alguna sobre esas nulidades. Este magistrado fue sancionado en 2023 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) por mora injustificada, es decir, no tramitar a tiempo recursos de apelación en algunos de los procesos que tenía en su despacho.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio contactó a la minera Drummond para conocer su respuesta de cara a las nuevas declaraciones recaudadas por la Fiscalía contra varios de sus exejecutivos. Desde la empresa tacharon como falsas las acusaciones y señalaron que se trata de testigos pagos -Jairo Charris- por el abogado de víctimas Terrence Collingsworth, que fueron desacreditados en tribunales de Estados Unidos, y reafirmaron que la empresa no patrocinó ni favoreció a los grupos paramilitares.

Este es su comunicado completo: