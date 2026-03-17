Descubren quemas a cielo abierto en Guatavita, Cundinamarca: afectaron 160 mil metros cuadrados

Bogotá D.C

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Fuerza Pública sorprendieron en flagrancia quemas a cielo abierto, en la vereda Santamaría del municipio de Guatavita.

El predio, que se utilizaba para la combustión de madera y también como botadero de residuos, estaba escondido en una zona boscosa.

Una vez en el lugar, se evidenció esta actividad con una afectación estimada de 160 mil metros cuadrados, donde funcionaban pilas o fuentes de emisión fijas en combustión y otras utilizadas como patios de depósito.

La materia prima utilizada está compuesta principalmente por retal de madera de carpintería, estibas, trozas de madera de diferentes especies y restos de retal de madera de demolición con pintura y puntillas los cuales ocasionan gases y vapores durante el proceso de combustión, generando emisiones contaminantes que impactan tanto al entorno como a las comunidades aledañas.

El botadero a cielo abierto de residuos sólidos tenía plásticos, vidrios, llantas y hasta escombros depositados de manera directa en el suelo, sin ningún tipo de almacenamiento ni manejo adecuado, lo cual, sumado a las condiciones climáticas características de la zona, especialmente el viento y la lluvia contribuyen a la dispersión de los residuos a lo largo del terreno, favorece la generación de lixiviados y con ello, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas producto de la infiltración y escurrimiento.

“Es importante reiterar que, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, las quemas artesanales para la producción de carbón vegetal constituyen una actividad de alto riesgo de incendio, con potencial de generar emergencias ambientales de gran magnitud, debido a la ausencia de controles técnicos como sistemas de control de temperatura y oxigenación”, explicó Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta actividad es prohibida, los técnicos de la CAR documentaron las afectaciones a los recursos aire, suelo, flora, agua y paisaje, que respaldan la decisión de imponer medida preventiva en el lugar de los hechos.