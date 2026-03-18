Reabren tramo de la Avenida El Poblado Norte-Sur tras emergencia por lluvias en La Presidenta

Medellín, Antioquia

Tras las fuertes lluvias registradas en la noche del martes, la Alcaldía de Medellín anunció la reapertura parcial de la Avenida El Poblado en el sector de la quebrada La Presidenta, uno de los puntos más afectados por la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, se habilitó la circulación en el sentido norte–sur, es decir, en dirección hacia el centro de Medellín, específicamente en el tramo comprendido a la altura de la quebrada La Presidenta, donde se había ordenado el cierre preventivo por riesgo estructural.

La vía había sido clausurada luego de que la creciente de la quebrada socavara parte de la estructura que soporta la calzada, generando preocupación por la estabilidad del corredor vial.

Tras la evaluación técnica realizada por las autoridades, se determinó que este carril podía entrar nuevamente en operación, lo que permitirá aliviar parcialmente la movilidad en este importante eje del suroriente de la ciudad.

Situación del carril sur-norte

Sin embargo, el carril en sentido sur–norte, hacia Envigado, continúa cerrado en ese mismo punto mientras avanzan las obras de reparación y estabilización del terreno afectado.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante en la zona, teniendo en cuenta que las lluvias recientes han generado varias emergencias en Medellín, y no se descartan nuevas medidas dependiendo de las condiciones del clima y del avance de las intervenciones.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por el sector y estar atentos a los reportes oficiales sobre cambios en la movilidad.