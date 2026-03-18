La quebrada La Presidenta socavó la Av. El Poblado en el sur de Medellín y está cerrada

Medellín

Las lluvias de la tarde de este martes 17 de marzo generaron inundaciones en el sur de Medellín, especialmente en la AV. Las Vegas a la altura de Monterrey, que también anegó la parte externa de la estación del metro. Todo ocasionado nuevamente por la quebrada La Presidenta que se desbordó.

Pero este afluente no solo inundó las vías, también ocasionó la socavación de la Av. El Poblado en el sentido sur-norte, ya que pasa por debajo. Un bus de servicio público quedó encima del hueco y por fortuna no se registraron pesonas lesionadas.

Esta situación obligó a las autoridades a cerrar ese corredor vial en ambos sentidos mientras se evalúa el alcance del daño y presentar un plan urgente de trabajo para habilitar la movilidad sin poner en riesgo a la ciudadanía que transita por allí.

El alcalde de Medellín, Federico, llegó hasta el lugar para analizar estrategias y darlas a conocer a la ciudadanía.

En desarrollo...