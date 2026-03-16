Si Roa es culpable, debe renunciar, Ecopetrol debe enfocarse en la supervivencia: Óscar Bravo

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En entrevista con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, estuvo Óscar Bravo, quien es un experto en el sector petrolero, quien afirmó que Ecopetrol se encuentra pasando por una coyuntura bastante compleja.

En medio de la discusión nacional sobre la situación de Ecopetrol, advirtió que la compañía atraviesa un momento clave que exige concentrarse en su sostenibilidad financiera y estratégica.

Según explicó, la discusión mediática y política termina afectando la concentración tanto de la junta directiva como de los directivos de la empresa, justo en un momento en el que Ecopetrol necesita tomar decisiones clave para su futuro.

“El país está distraído en el tema del presidente, pero la empresa tiene que concentrarse en su propia supervivencia y en garantizar el desarrollo de las regiones donde opera”, afirmó.

¿Debe renunciar el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa?

Óscar fue claro al señalar que, aunque debe respetarse el principio de presunción de inocencia, la continuidad del presidente podría afectar la estabilidad institucional de la empresa si se comprueba alguna responsabilidad.

En ese sentido, sostuvo que una eventual renuncia sería una forma de proteger a la compañía.

“Si el presidente es culpable, debería renunciar. Nos hace mucho daño y distrae a la empresa de temas mucho más importantes”, afirmó.

Además, insistió en que el debate no debería centrarse únicamente en las figuras directivas, sino en las decisiones estratégicas que determinarán la sostenibilidad de Ecopetrol en los próximos años.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: