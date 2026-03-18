Ordenan arresto a directivos de Nueva EPS, pero no logran ubicarlos en Barranquilla

Un juez de Barranquilla impuso sanciones contra dos directivos de Nueva EPS por no acatar fallos judiciales relacionados con la atención en salud de varios usuarios. La decisión incluye una medida de arresto por diez días y una multa económica, con el propósito de hacer cumplir derechos previamente reconocidos mediante acciones de tutela.

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¿Quiénes son los sancionados?

La orden recae sobre Eudes del Carmen Cueto Angulo, gerente regional en salud, y Juan Carlos Fontalvo Gamarra, quien fungía como su superior jerárquico. Según lo establecido por el despacho judicial, ambos habrían incumplido disposiciones que exigían garantizar servicios médicos, entrega de medicamentos y tratamientos oportunos a los afiliados.

No se pudo ejecutar la orden de arresto

No obstante, al momento de ejecutar la medida, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla no lograron hacer efectiva la sanción. En la visita a la sede de la EPS, un asesor jurídico informó que Cueto Angulo se encuentra incapacitada, mientras que Fontalvo Gamarra ya no ocupa ese cargo en la región, tras haber sido trasladado a Bogotá meses atrás.

Usuarios cuestionan la efectividad de las sanciones

Frente a esta situación, voceros de los usuarios cuestionaron la efectividad de este tipo de sanciones. Esperanza Arias, representante nacional de usuarios suplente en la región norte, aseguró que las decisiones judiciales no están resolviendo el problema de fondo. "Esto es el pan de todos los días. Se emiten órdenes contra gerentes regionales, pero el problema es estructural y está a nivel nacional“, afirmó.

Arias también advirtió sobre la gravedad de la situación en el Caribe colombiano, señalando que pacientes, especialmente del régimen subsidiado y de alto costo, enfrentan demoras críticas en la entrega de medicamentos y tratamientos. "Hay pacientes trasplantados, con enfermedades huérfanas y psiquiátricas sin medicamentos desde diciembre. Es una situación gravísima y hay un silencio administrativo preocupante“, sostuvo.

Finalmente, la representante insistió en que las responsabilidades deben escalar a los niveles centrales del sistema de salud. “De nada sirve arrestar a un gerente regional si no tiene autonomía. Las decisiones se toman a nivel nacional y ahí es donde debe haber respuestas”, concluyó.