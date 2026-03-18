Más de 52 mil estudiantes se beneficiarán del PAE en Atlántico

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Atlántico proyecta beneficiar a 52.891 estudiantes de instituciones educativas oficiales durante 2026, desde los niveles iniciales hasta la educación media. La cifra representa un aumento frente a 2025, cuando el programa alcanzó a más de 49 mil alumnos en el departamento.

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Incremento en la inversión

Para esta vigencia, la inversión estimada se acerca a los $109.000 millones, lo que evidencia un crecimiento significativo frente a los recursos asignados el año anterior. De ese total, más de $45.000 millones ya están asegurados mediante aportes territoriales y del Gobierno nacional, a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA).

Los recursos están dirigidos a garantizar la operación del programa, incluyendo la continuidad de contratos, nuevos procesos de selección y la interventoría encargada de supervisar su ejecución.

Impacto en el entorno escolar

El PAE busca contribuir al acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, mediante el suministro de un complemento alimentario adecuado, seguro y acorde a sus necesidades nutricionales.

"Una adecuada alimentación incide directamente en la capacidad de concentración, el rendimiento escolar y el bienestar integral de los estudiantes“, señaló la secretaria de Educación departamental, Maribel Castro.

Promoción de hábitos saludables

Además del suministro de alimentos, el programa promueve hábitos de vida saludable y el consumo de productos con alto valor nutricional, preferiblemente de origen local, como parte de una estrategia integral.

“El objetivo no solo es alimentar, sino también fomentar prácticas saludables que impacten positivamente la vida de los estudiantes dentro y fuera del aula”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con las autoridades, el programa se consolida como una herramienta clave para reducir el ausentismo y la deserción escolar en el departamento, al garantizar condiciones básicas para el desarrollo académico.