MinTIC ofrece cursos GRATIS para creadores de contenido: listado y link de inscripción

El programa Social Tech, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) en articulación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ofrece diferentes cursos de formación gratuitos, con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales de miles de colombianos interesados en la creación de contenido digital.

En total son cinco cursos virtuales disponibles, con una duración total de 48 horas cada uno, en las que 44 horas no tendrán horarios fijos dentro de la plataforma virtual y así los estudiantes pueden aprender a su ritmo; además, se contará con diversas charlas llevadas a cabo por creadores y expertos en el área digital.

Los interesados podrán aplicar a estos cursos en el portal web oficial del programa del gobierno Social Tech, donde podrán escoger el curso de su preferencia.

Link oficial

“A través de rutas formativas, encuentros con expertos y estrategias de inclusión territorial, SOCIAL TECH fortalece la economía digital, fomenta el emprendimiento creativo y promueve la ciudadanía digital en todas las regiones del país ”menciono la entidad.

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¿Cuáles son los cursos virtuales gratuitos disponibles que ofrece el MinTic para los creadores de contenido?

Monetización de redes sociales

Este curso ofrecerá a los estudiantes herramientas y estrategias para que sus contenidos se puedan convertir en una fuente de ingresos. Donde podrán a construir propuestas de valor, comprender sus audiencias y cómo aplicar los modelos de monetización.

Temas

Creación de valor

Gestión de audiencias

Estrategias de monetización (afiliación, productos, servicios, suscripciones)

Nivel

Básico - intermedio

Duración

48 horas

Marketing digital a través de redes sociales

Aquí los aprendices podrán aprender diferentes estrategias para las redes sociales a su vez de diversas herramientas de marketing para mejorar la visibilidad, el posicionamiento y la conexión con audiencias digitales.

Temas

Marca personal

Campañas pagadas

Análisis de métricas

Tendencias.

Nivel

Básico - Intermedio

Duración

48 horas ( 44 horas asincrónico, autogestionable y 4 horas de formación sincrónica)

Psicología del consumidor para redes sociales

En estas clases los participantes podrán explorar los principios de la psicología del consumidor aplicados al entorno digital con el objetivo de comprender cómo piensan, sienten y deciden los usuarios al interactuar con contenido en línea.

Temas

Decisión de compra

Construcción de confianza

Motivaciones emocionales

Diseño de experiencias.

Nivel

Básico - Intermedio

Duración

48 horas ( 44 horas asincrónico, autogestionable y 4 horas de formación sincrónica)

Análisis y optimización

A los aplicantes se les brindará las herramientas y el conocimiento para medir el rendimiento de contenido digital y optimizarlo para alcanzar objetivos.

Nivel

Básico - Intermedio

Duración

48 horas ( 44 horas asincrónico, autogestionable y 4 horas de formación sincrónica)

Monetización Avanzada Multiplataforma

Este curso contempla la profundización de estrategias sofisticadas para maximizar los ingresos de las personas en las diferentes plataformas digitales.

Nivel

Intermedio - Avanzado

Duración

8 horas ( 44 horas asincrónico, autogestionable y 4 horas de formación sincrónica)

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¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a los virtuales gratuitos disponibles que ofrece el MinTic para los creadores de contenido?

Estos son los requisitos publicados en el portal web oficial de Social Tech para que los interesados tengan en cuenta a la hora de aplicar a esta oferta académica.

Colombianos y colombianas mayores de 18 años .

. Acceso a internet.

Dispositivo digital (celular, tablet o computador).

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