Caso Unimetro: juzgado confirma medida de aseguramiento contra el exrector Carlos Jaller Raad

En la tarde de este lunes 11 de agosto, el juzgado 24 penal del circuito de Bogotá con función de Conocimiento decretó la confirmación de la medida de aseguramiento que pesa contra el exrector de la Universidad Metropolitana, de Barranquilla, Carlos Jorge Jaller Raad, imputado y llamado a juicio por el presunto desfalco de las arcas de este claustro académico.

Ante esta noticia, el Consejo Directivo de la universidad señaló que “la justicia de Colombia cuenta con evidencias suficientes que confirman que el señor Jaller y su clan delincuencial se apropiaron de miles de millones de pesos de la Universidad Metropolitana”.

Asimismo, indicaron que dichos recursos superan los $30 mil millones.

Cooperación con Estados Unidos

“El proceso judicial adelantado contra Jaller, su esposa y demás miembros de la estructura delincuencial ha avanzado de manera excesivamente lenta. En tal sentido, pedimos celeridad en su trámite”, agregó el Consejo Directivo.

También insistieron en que se recupere el dinero y le solicitaron a la Fiscalía que “haga uso de los mecanismos de cooperación judicial existentes con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efectos de lograr la captura y extradición de Jaller”.