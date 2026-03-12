Ampliaron el plazo para el pronto pago con descuento del 15% del impuesto predial en Armenia

Armenia

Desde la Alcaldía de Armenia, por medio de su Secretaría de Hacienda, informan a la ciudadanía que se amplió el plazo para acceder al descuento del 15 % por pronto pago del Impuesto Predial, el cual estará vigente hasta el próximo 29 de mayo de 2026.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Yeison Andrés Pérez, secretario de hacienda municipal que explico “en relación con la ampliación del término para presentar pago del impuesto predial unificado con el 15% de descuento, inicialmente lo teníamos el 31 de marzo, lo ampliamos al 29 de mayo de la presente vigencia. La intención y el objeto de esta ampliación es que más ciudadanos puedan acceder a este beneficio, que es un beneficio importante, el 15%.

También pensando en las peticiones de exoneración de mayores de 60 años que nos encontramos desde hace 2 semanas realizando ya notificación de estos actos administrativos para que los ciudadanos no solamente puedan acceder al descuento de 50%.

Sino que adicionalmente obtener el beneficio del descuento pronto pago, ampliando así la cobertura del beneficio aprobado por la Corporación Concejo Municipal a iniciativa del alcalde mediante el acuerdo 361 y 342 los acuerdos de beneficios tributarios radicados el año pasado y aprobados y sancionados el año pasado.

Entonces, es un poco la intención de esta ampliación esperando que los armenios puedan verse beneficiados de esta ampliación, de este beneficio y muchos más puedan acceder al descuento del 15%.

Los contribuyentes pueden realizar el pago a través del Portal Tributario utilizando el botón PSE, en las entidades bancarias autorizadas, directamente en la Tesorería Municipal, o reclamar la factura en los Puntos Vive Digital o descargarla por el portal. Asimismo, la factura llegará a los hogares junto con el recibo de la EPA.