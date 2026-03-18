Daño en el deprimido de la Calle 72 en Bogotá ocasionó cierre temporal de la vía.

En horas de la mañana de este miércoles 18 de marzo, se presentaron fuertes y continuas lluvias que colapsaron la movilidad en Bogotá.

Hubo inundaciones y varios accidentes de tránsito. A eso se le suma un incidente que ocurrió en el deprimido de la calle 72.

Desde la Secretaría de Movilidad informaron que a las 10:42 de la mañana se cerró de manera preventiva los carriles del deprimido sentido Occidente-Oriente. Las autoridades recomendaron a conductores tomar las calles 63, 53 y 80.

Horas más tarde se restableció el tránsito en uno de los carriles.

La Empresa Metro de Bogotá informó que el desprendimiento de material se dio porque una maquinaria del consorcio Metro Línea 1 generó un daño en la placa superior del viaducto de la calle 72, rompiendo la placa.

“Esto es producto de una deficiente gerencia y control del desarrollo de las actividades de las obras”.

La entidad reiteró que este hecho no representa ningún problema de estabilidad estructural del viaducto.