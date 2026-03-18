Ya se han tapado más de 200 mil huecos en los barrios de Bogotá

La Unidad de Mantenimiento Vial ha logrado tapar 211.471 huecos en la ciudad entre el 2024 y el 11 de marzo de 2026, una cifra que ha permitido mejorar la seguridad vial y las condiciones de movilidad en las vías locales e intermedias de la capital.

La atención de huecos durante este periodo se distribuye así:

2024: 79.623 huecos atendidos.

2025: 105.157 huecos atendidos.

2026: 15.691 huecos atendidos (con corte al 11 de marzo).

En promedio, la UMV está tapando cerca de 7.000 huecos cada mes, lo que equivale a más de 250 intervenciones mensuales que reducen riesgos para conductores, ciclistas y peatones.

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Actualmente, la entidad cuenta con 36 frentes de obra activos en la ciudad, de los cuales 25 operan en horario diurno y 11 en horario nocturno.

Obras de alto impacto

Entre las intervenciones más destacadas que adelanta la Unidad de Mantenimiento Vial se encuentran:

Avenida Muiscas – Corabastos: corredor estratégico para el abastecimiento de alimentos en la ciudad, donde se han mejorado 6.000 m² entre la Av. Agoberto Mejía y la Av. Ciudad de Cali.

corredor estratégico para el abastecimiento de alimentos en la ciudad, donde se han mejorado 6.000 m² entre la Av. Agoberto Mejía y la Av. Ciudad de Cali. Carrera Séptima: intervención en uno de los corredores históricos y con mayor flujo vehicular de Bogotá.

intervención en uno de los corredores históricos y con mayor flujo vehicular de Bogotá. Conexión Suba Lisboa – Calle 80: 10 mil m² intervenidos en la carrera 120 entre calle 80 y calle 130, mejorando la conectividad del sector.

10 mil m² intervenidos en la carrera 120 entre calle 80 y calle 130, mejorando la conectividad del sector. Calle 222: intervención de 12.500 m² en una vía que permanecía sin pavimentar y se inundaba en temporada de lluvias. Actualmente la obra registra 51 % de avance.

intervención de 12.500 m² en una vía que permanecía sin pavimentar y se inundaba en temporada de lluvias. Actualmente la obra registra 51 % de avance. Sector de Unir (Engativá): intervención entre las carreras 120A y 121 en el barrio Villas de Alcalá.

intervención entre las carreras 120A y 121 en el barrio Villas de Alcalá. Vía Bogotá – Choachí: recuperación de 19.000 m² entre el km 2 y el km 13,una ruta clave para la movilidad y el deporte.

Reporte de vias en mal estado

Los ciudadanos lo pueden hacer a través de los siguientes canales: