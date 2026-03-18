Manatíes se están reproduciendo en Barrancabermeja: una buena noticia para la especie

En la ciénaga San Silvestre, en Barrancabermeja, hay una escena que no es común: manatíes en pleno proceso de reproducción.

Pescadores de la zona fueron quienes dieron la alerta tras ver a los animales en grupos y en movimiento, un comportamiento asociado al apareamiento de esta especie, conocida también como la “vaca marina”.

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El dato no es menor. El manatí antillano está en peligro de extinción y que se esté reproduciendo en este ecosistema es una señal de que todavía hay condiciones para su supervivencia.

“Que los manatíes se estén apareando es una posibilidad muy grande de reproducción; por eso es clave conservar estos corredores”, explicó Leonardo Granados, secretario de Ambiente.

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Los avistamientos se han dado en zonas profundas de la ciénaga, especialmente en puntos que conectan con otros cuerpos de agua como El Llanito, lo que confirma que este sistema sigue funcionando como un corredor natural para la especie.

Pero no todo es buena noticia. Justamente por estar en este momento, los manatíes son más vulnerables. El ruido, la cercanía de las lanchas o cualquier intento de contacto puede alterar el proceso.

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Por eso, la recomendación es sencilla: mantener distancia, reducir la velocidad y no intervenir.

En un lugar donde cada vez es más difícil verlos, que los manatíes se estén reproduciendo no solo es una buena señal, también es una oportunidad para que sigan existiendo.