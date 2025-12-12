Muere otro manatí recién nacido en El Llanito: ya son 14 en cinco años en Barrancabermeja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ciénaga El Llanito volvió a ser escenario de una alerta ambiental.

Un manatí antillano en etapa neonatal fue hallado sin vida, convirtiéndose en el ejemplar número 14 que muere en Barrancabermeja en los últimos cinco años.

La especie está en vía de extinción y su repetida mortalidad mantiene la preocupación en la zona.

Tras el hallazgo, la Alcaldía informó que se harán estudios de calidad del agua en distintos puntos de la ciénaga, especialmente en sectores señalados por los pescadores como críticos.

Lea también: Bucaramanga tendrá biometría facial por primera vez en las próximas elecciones atípicas de Alcaldía

Las pruebas se realizarán junto a la CAS, la autoridad ambiental de Santander, con el objetivo de identificar posibles factores que estén afectando el ecosistema y poniendo en riesgo a los manatíes.

Desde la administración local también se mencionó que avanzan otras estrategias de conservación, entre ellas acuerdos con el sector empresarial, para intentar frenar la muerte de fauna silvestre y proteger este cuerpo de agua clave para la región.

Le puede interesar: Barrancabermeja: Clínica La Magdalena retoma servicios para usuarios de la Nueva EPS

Mientras tanto, comunidades y ambientalistas insisten en que los anuncios deben traducirse en acciones sostenidas, para evitar que el número de manatíes muertos siga aumentando.