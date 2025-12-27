Nuevo hallazgo de un manatí muerto vuelve a encender alarmas en Barrancabermeja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La tarde del viernes, pescadores artesanales afiliados a Fedepesan encontraron un manatí muerto en el caño San Silvestre, en Barrancabermeja. El caño está conectado con la ciénaga del mismo nombre.

Según relataron los pescadores, el animal fue hallado mientras se encontraban en el lugar. En canoas, lograron llevar el cuerpo hasta la orilla, mientras se espera la llegada de las autoridades ambientales para adelantar el procedimiento correspondiente.

La vocera de Fedepesan, Yuli Velásquez, expresó su preocupación por la repetición de estos casos en los cuerpos de agua del distrito. “Con este caso ya son 15 los manatíes antillanos que han muerto. Este hallazgo se dio en el caño San Silvestre y necesitamos respuestas urgentes de las autoridades. La situación es muy preocupante”, afirmó.

Tras una inspección realizada por la Alcaldía Distrital junto a veterinarios y asociaciones de pescadores, las autoridades informaron que en el caño San Silvestre se detectó presencia de hidrocarburos y aguas residuales.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados Cárdenas, anunció que se iniciará "acciones legales y un proyecto de monitoreo de estos cuerpos de agua, además de hacer un llamado a la industria petrolera para apoyar el plan de protección del manatí antillano", señaló.

Este nuevo caso se suma a otro ocurrido el pasado 11 de diciembre en la ciénaga El Llanito, donde fue hallado sin vida un manatí antillano en etapa neonatal. En ese momento, la Alcaldía de Barrancabermeja informó que se trataba del ejemplar número 14 que muere en el distrito en los últimos cinco años.

Tras ese hecho, la administración distrital indicó que, junto con la CAS, se realizarían estudios de calidad del agua en la ciénaga El Llanito, en puntos señalados por los pescadores de la zona.

La Alcaldía también señaló que avanza en estrategias de conservación ambiental y protección de la fauna, mientras se esperan los resultados de los análisis y los pronunciamientos oficiales por el hallazgo más reciente en el caño San Silvestre.

Entre tanto, los pescadores insisten en la necesidad de acciones claras y respuestas concretas para evitar que continúen las muertes de manatíes en Barrancabermeja.