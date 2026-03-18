Sociedad Santandereana de Ingenieros pide intervenir la autopista Piedecuesta Bucaramanga

Bucaramanga

La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI), puso el “dedo en la llaga” con relación a una de las vías más deterioradas del área metropolitana de Bucaramanga, la autopista entre Piedecuesta y Bucaramanga debido al mal estado de la capa asfáltica, lo cual hace que ocurran reiterados accidentes de tránsito, en especial de personas que se desplazan en motocicletas.

Sonia González, vocera de la sociedad informó que el gremio ha venido “observando una deficiente transitabilidad que se presenta en la Ruta 45 y especialmente en el tramo 07″.

La Sociedad muestra su preocupación por el estado de deterioro que “muestra la carpeta asfáltica y la señalización, a lo largo de todo el corredor, pero en especial el tramo Bucaramanga Piedecuesta de alto volumen de tráfico”.

Los ingenieros agremiados solicitan la intervención prioritaria “inicialmente en actividades de mantenimiento como rocería y señalización”.

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En una carta enviada a la ministra de Transportes, María Fernanda Rojas; a Juan Guillermo Jiménez Gómez, director del Invías y a Liliana Ivonne Orejuela, directora territorial del organismo en calidad de encargada de Santander, se advierte que la vía presenta “graves inconvenientes de alineamiento horizontal y una capacidad vial muy deficiente, teniendo que pasar de tres a dos carriles de forma abrupta exponiendo a los conductores a accidentes todos los días”.

Los ingenieros se muestran dispuestos a prestar todo el talento de sus afiliados como cuerpo consultivo del gobierno nacional.