Supersolidaria aclara caso ASOMUFFA tras versiones y detalla avances de intervención desde 2024

La Superintendencia de la Economía Solidaria se pronuncia ante caso de la Asociación Mutual para Profesionales de la Fuerza e Infantes de Marina (ASOMUFFA) para aclarar en medio de la circulación de versiones sobre el proceso, reiterando que no se trata de hechos nuevos, sino de actuaciones administrativas y de control iniciadas desde 2024.

Según la entidad, desde comienzos de ese año se activó un diagnóstico financiero, jurídico y operativo que permitió establecer seguimiento permanente a la asociación y a la gestión del agente interventor designado.

“Desde la identificación de las primeras señales de riesgo, la entidad actuó de manera progresiva, técnica y documentada”, indicó la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro.

Alertas e investigaciones desde 2024

En junio de 2024 se activaron alertas tempranas tras evidenciar inversiones superiores a 100 mil millones de pesos, lo que derivó en solicitudes de información a la revisoría fiscal.

Posteriormente, en septiembre del mismo año se hicieron nuevos requerimientos para esclarecer la estructura y condiciones de las operaciones financieras.

¿Cuales fueron los hallazgos en inspecciones?

Entre el 1 y el 17 de octubre de 2024, una visita de inspección evidenció:

Imposibilidad de verificar inversiones

Alta concentración de recursos

Falta de liquidez para responder a asociados

Indicios de posibles irregularidades

Con base en estos hallazgos, el 22 de octubre de 2024 se ordenó la suspensión de la captación de recursos, medida que fue ratificada en noviembre del mismo año.

También se exigió un plan de retorno de capital y se suspendieron los rendimientos, como medida de protección a los asociados.

Traslado a autoridades judiciales ante el caso de ASOMUFFA

El expediente fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación el 27 de diciembre de 2024 por presuntas implicaciones penales.

Asimismo, el caso fue remitido a la Superintendencia de Sociedades en abril de 2025, entidad que actualmente adelanta actuaciones para determinar a los posibles responsables.

En ese sentido, la Superintendencia reiteró que todas las decisiones han sido adoptadas dentro del marco legal y que el proceso continúa activo, con el objetivo de proteger los recursos de los asociados y garantizar el control del sistema solidario.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: