Exportaciones del Atlántico superaron los US$2.700 millones en 2025

El Atlántico continúa consolidándose como uno de los territorios más dinámicos en materia de comercio exterior en Colombia. Durante 2025, las exportaciones del departamento alcanzaron los 2.764 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 5,4%,según el análisis presentado por Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

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Este resultado cobra especial relevancia al compararse con el comportamiento nacional, que registró un incremento de apenas 0,4%. La diferencia evidencia la solidez del aparato exportador del Atlántico en un entorno económico más moderado a nivel país.

Zonas francas impulsan el crecimiento

Uno de los factores clave en este desempeño fue el aporte de las zonas francas, que registraron exportaciones por 464 millones de dólares, con un crecimiento del 1,4%.

En este segmento se destacó la Zona Franca de Barranquilla, que logró un incremento del 13,5%. Actualmente, las zonas francas representan el 17% de las exportaciones totales del departamento, una participación que ha venido en aumento desde el 11% registrado antes de la pandemia, lo que equivale a un crecimiento acumulado del 178%.

Retos frente a referentes internacionales

“El principal motor de este crecimiento provino del sector no tradicional, con un desempeño destacado de los minerales no metálicos, en particular puertas y estructuras prefabricadas, así como de aceites y productos agroalimentarios. Si lo analizamos en perspectiva, el resultado del Atlántico es contundente: frente a la prepandemia, las exportaciones han crecido un 81%, muy por encima del 26% registrado en el promedio nacional“, explicó Fernández.

A pesar de los avances, el informe también plantea desafíos importantes. Aunque las exportaciones por cápita del Atlántico se ubican en 728 dólares por habitante, muy por encima del promedio nacional de 411 dólares, aún existe una brecha significativa frente a referentes regionales como Costa Rica, donde esta cifra supera los 4.300 dólares.