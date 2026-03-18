Matheus Uribe: “No es momento para enterrarnos sino para dar la cara”

Atlético Nacional no se había recuperado de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios cuando dos semanas después volvió a sufrir una nueva derrota a manos del mismo rival y en un partido para el olvido de los dirigidos por Diego Arias.

No solo vivieron una derrota dolorosa en el estadio El Campín sino que, además, sufrieron la expulsión de dos de sus hombres más importantes, William Tesillo y Jorman Campuzano. Alfredo Morelos desperdició una pena máxima.

Uno de los líderes del equipo verde, Matheus Uribe, habló tras la caída 3-0 y dio la cara ante lo que pasó en el terreno de juego.

Dar la cara tras la derrota: “Creo que hay que asumir, se habla cuando se gana y cuando las cosas no salen bien también hay que salir a dar la cara. Pedir disculpas no sé si sea la palabra porque en este deporte se gana, se empata o se pierde y eso está dentro de los papeles”.

Aspectos a corregir: “Hay que corregir muchas cosas, claro está, tenemos que hacerlo, este puede ser un punto de quiebre en donde nosotros tenemos que mejorar muchas cosas empezando por nosotros, los jugadores de experiencia y por ese camino guiar al resto del grupo”.

Charla con el DT: “Eso queda en el camerino son conversaciones que tienen que pasar como cuando estás en casa con tu familia y las cosas no salen como tienen que salir, eso también pasa acá en la interna, se habla, se corrige y esperemos, obviamente, que esto no quede solo en palabras sino que mañana que entrenemos para el próximo partido tratar de mejorar”.

Dificultad como visitantes: “Jugar en casa con la gente es mucho más cómodo para nosotros, tenemos ese golpe anímico que es nuestra hinchada, pero tenemos que trabajar y corregir para salir de visita y sacar los puntos que nos han hecho falta. No es momento para enterrarnos sino para salir y dar la cara y levantar. Este equipo está para cosas muy grandes”.

Alfredo Morelos: “Errar el penalti no me hace peor jugador”

El delantero de Nacional, que tuvo uno de sus peores partidos con el equipo, también habló al final del encuentro de cómo recomponer y recuperar a los jugadores tras un resultado como el que se dio en Bogotá.

“Ya lo hablamos, creo que como familia tenemos que mejorar muchas cosas y mañana sale el sol de nuevo, con humildad y sacrificio vamos a dar la cara y el grupo estará al 100 por ciento para lo que viene. Es importante aclarar y asumir las cosas con responsabilidad. Este partido no dice que somos los peores, somos punteros en la tabla”.

También habló del penalti que falló, “eso pasa en el fútbol, errar, cometer decisiones erradas y hoy nos tocó a nosotros, a dos referentes y en lo personal el penalti que no me hace peor jugador. Con dos jugadores fue más difícil, aguantamos, pero no se nos dio. No nos vamos a bajar de este barco, lo más grande es Atlético Nacional”.