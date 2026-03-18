¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios recibió a Atlético Nacional en la undécima jornada de la Liga colombiana en el estadio El Campín. Los visitantes habían llegado como punteros antes del partido y los locales necesitaban la victoria.

La consiguieron y de qué manera. El equipo bogotano fue superior a su rival desde el inicio del partido. Le pasó por encima en todos los sentidos. Nacional no pudo reaccionar y tuvo una de sus peores noches.

Rodrigo Contreras marcó el primer gol, aumentó la cuenta Mateo García y la cerró Leonardo Castro. En Nacional, Alfredo Morelos desperdició un lanzamiento desde el punto de pena máxima.

Aunque los locales fueron mejores que su rival en los 90 minutos, hay que decir que los visitantes sufrieron la expulsión de dos de sus jugadores más importantes, William Tesillo y Jorman Campuzano.

Después de este resultado en la ciudad de Bogotá, Millonarios enfrentará en condición de visitante al Once Caldas, también de muy buen momento en el campeonato.

Este partido será el próximo sábado 21 de marzo en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales y comenzará a las 6:20 de la tarde.