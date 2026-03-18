“Este país merece algo mejor”: sobrino de hombre asesinado en el Salitre

Durante la tarde-noche de este martes 17 de marzo se realizó en el barrio Salitre, en Bogotá, una velatón para honrar la memoria de Néstor Harry Acosta Leal, el hombre que fue asesinado el lunes 16 de marzo a plena luz del día.

Las autoridades ya adelantan una investigación para determinar qué fue exactamente lo que sucedió. Una pista clave ha sido el video de una cámara de seguridad que logró captar el momento exacto en el que los delincuentes dispararon al hombre. Según las imágenes, Néstor Acosta habría sido asesinado en medio de un intento de hurto.

Néstor Acosta trabajaba para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hace más de 20 años. Sus familiares, amigos y allegados lo han definido como un hombre ejemplar y trabajador.

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Sebastián Pardo, sobrino de Néstor, destacó durante la velatón todas esas cualidades de su familiar. “Mi tío era un gran hombre, un gran padre, gran hermano, gran esposo, una gran persona“, afirmó.

Asimismo, envío un mensaje a la sociedad colombiana. “Tenemos que aprender el valor de la vida humana. Un celular, una bicicleta, un computador que le roben no le va a cambiar su vida, pero sí le afecta la vida de muchas personas y la verdad que este país se merece algo mejor”, agregó Sebastián.

Es importante mencionar que sobre este caso se refirió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lamentó el asesinato. “A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.