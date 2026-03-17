Hombre que fue asesinado en el Salitre trabajaba en el Acueducto: ¿qué ha dicho la empresa?
Néstor Harry Acosta, quien fue asesinado hoy lunes, 16 de marzo, venía laborando en la empresa desde hace más de 20 años.
Este lunes, 16 de marzo, se registró un asesinato a plena luz del día en Bogotá en el barrio Salitre, a 10 cuadras de la terminal de transportes. El hecho ocurrió sobre las 2:10 p.m. cuando la víctima iba caminando frente a un paradero de buses.
La víctima de este terrible hecho ha sido identificada como Néstor Harry Acosta, quien trabajaba para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) desde hace más de 20 años.
En ese sentido, la empresa lamentó el asesinato de Néstor y condenó “de manera categórica” este acto de violencia. Según dijo la entidad, el hombre era un ejemplar servidor y quien “durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”.
Asimismo, la empresa aseguró que brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Cabe mencionar que el CTI de la Fiscalía asumió esta investigación y ya se encuentra adelantado labores para esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Néstor Harry. “A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....