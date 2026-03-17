Hombre que fue asesinado en el Salitre trabajaba en el Acueducto: ¿qué ha dicho la empresa?

Este lunes, 16 de marzo, se registró un asesinato a plena luz del día en Bogotá en el barrio Salitre, a 10 cuadras de la terminal de transportes. El hecho ocurrió sobre las 2:10 p.m. cuando la víctima iba caminando frente a un paradero de buses.

La víctima de este terrible hecho ha sido identificada como Néstor Harry Acosta, quien trabajaba para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) desde hace más de 20 años.

En ese sentido, la empresa lamentó el asesinato de Néstor y condenó “de manera categórica” este acto de violencia. Según dijo la entidad, el hombre era un ejemplar servidor y quien “durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”.

Asimismo, la empresa aseguró que brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Cabe mencionar que el CTI de la Fiscalía asumió esta investigación y ya se encuentra adelantado labores para esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Néstor Harry. “A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando la investigación”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.