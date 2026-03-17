VIDEO|Este es el momento en el que es asesinado Harry Acosta, funcionario del Acueducto en Bogotá

Bogotá D.C

Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en el que es asesinado el trabajado del Acueducto de Bogotá, Néstor Harry Acosta, en la tarde de este lunes 16 de marzo en el sector de Salitre.

Las imágenes captan que el hombre está en el paradero de bus de SITP, al parecer usando su teléfono celular, cuando de repente a las 2:13 minutos de la tarde lo aborda un sujeto de manera violenta, forcejean y este cae al piso al parecer debido a los impactos de bala.

Mientras sucede esto, se evidencia que hay moto motocicleta a unos cuantos metros del hecho que estaba esperando al asesino. Una vez el delincuente le dispara a Harry, este corre inmediatamente hacia la motocicleta y huyen del lugar.

En ese momento, el sector que es normalmente muy concurrido por las personas quedó vacío.

Acosto quedó tendido en el suelo mientras llegaron las autoridades y la ambulancia que fue llamada por los testigos del hecho.

Con estas nuevas imágenes pareciera indicar que se trataría de un intento robo que terminó en un fatal desenlace.