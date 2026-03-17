Habitantes del sector Salitre piden mayor presencia policial: “nos da miedo salir”

Bogotá D.C

El más reciente hecho violento que sucedió en el sector de Salitre y que ha consternado a la capital del país es el asesinato de Néstor Harry Acosta Leal , un hombre de aproximadamente 50 años que llevaba trabajando más de 20 en el Acueducto y la mayor parte de su vida en esa son de Bogotá.

En la tarde de este lunes 16 de marzo, que fue abordado por hombres en una motocicleta quienes le dispararon en varias ocasiones.

Los hecho son todavía materia de investigación, aunque una de las principales hipótesis es que los criminales intentaron robarlo.

“Él era vecino de mi conjunto y vivía ahí hace unos 20 años. Lo veía haciendo lo que todos hacíamos, madrugar, salir, trabajar, en las asambleas, muy conocido”, indicó un vecino del sector.

Ante este hecho, la comunidad de Salitre está preocupada por la inseguridad que no se detiene en el sector, uno de los más importantes de la ciudad por su cercanía a la Terminal de Transporte, la calle 26, la presencia de hoteles, comercios y colegios.

“Lo que pasó no es un tema de sensación. Están ocurriendo cosas en Salitre Occidental y es el llamado que le hacemos a las autoridades. La sensación es de absoluta inseguridad porque nos da miedo salir”, señaló Esteban, vecino del barrio.

Los habitantes piden mayor presencia policial en la zona debido a la concurrencia de personas todo el día.

Uno de ellos recordó cuando en 2023 fue asesinado un estudiante de la Universidad Militar en un atraco en Salitre.

“Tenemos años atrás cuando nos mataron al muchacho Sebastián por sacarle la plata que llevaba por el puente de la Esperanza”, aseguró un habitante.

Pidieron todos como comunidad un SOS a la Alcaldía de Bogotá para que se combate la delincuencia en el sector con tecnología y presencia policial.