La ruta buscadora llegó al Quindío, donde hay 609 personas desaparecidas en el marco del conflicto

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Diana Ortiz Camargo, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el eje cafetero porque se está realizando en esta región y en este departamento la Ruta Buscadora, una unidad móvil que está llegando a los municipios del departamento del Quindío con el propósito precisamente acercar este servicio a los ciudadanos en torno a la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado y la ruta Buscadora.

¿Qué es la ruta buscadora?

Y explicó “La ruta buscadora es una estrategia que ha hemos venido impulsando a nivel nacional desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, esta unidad móvil tiene dentro de sus actividades el registro de solicitudes de búsqueda de las personas que estén interesadas en poner en conocimiento de la unidad la desaparición de sus seres queridos en el marco del conflicto.

Ruta Buscadora en Quindío. Foto: Cortesía Unidad Búsqueda de personas desaparecidas en el eje cafetero Ampliar

También allí se lleva a cabo la toma de muestras genéticas para cotejo con cuerpos que ya hemos recuperado o que están por ser recuperados y recibimos también aportes de información de todas aquellas personas que puedan tener información útil para avanzar en las investigaciones humanitarias y extrajudiciales que estamos llevando a cabo en el territorio y a nivel nacional.

Le puede interesar: Después de 4 años de desaparecido, Fiscalía entregó restos a familiares en Armenia

Nosotros este mes de septiembre iniciamos el recorrido por el eje cafetero, y en cuatro municipios de Quindío, que son Salento, Circasia, Montenegro para terminar el recorrido por el Quindío en el municipio de Calarcá.

¿Cómo es el proceso y cómo está la región en esa materia?

Nosotros en el eje cafetero tenemos un registro de 4639 personas dadas por desaparecidas, en el Quindío tenemos 609 personas desaparecidas en el contexto del conflicto, de esas 609 personas desaparecidas en el contexto del conflicto que están en algún registro de entidades tanto estatales como no estatales, organizaciones de la sociedad civil, investigaciones, entre otras fuentes, tenemos alrededor de 200 solicitudes de búsqueda.

Quiere decir que 200 familias se han acercado a la unidad de búsqueda a decirnos, “Quiero que la unidad de búsqueda en el marco extra extrajudicial y humanitario busque a mi ser querido.” Es importante indicar que nosotros en ese marco humanitario y extrajudicial buscamos a todas las personas desaparecidas en el contexto del conflicto, independientemente del rol que hayan tenido en la confrontación.

Buscamos a todos los desaparecidos en el contexto del conflicto

Eso quiere decir que buscamos a combatientes de todos los actores armados como a civiles, porque nosotros surgimos en el marco del acuerdo de paz, somos parte del sistema integral para la paz, la entidad, como he dicho ya que es importante como reiterarlo, extrajudicial, humanitaria y confidencial que tiene como mandato buscar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto del primero de diciembre del 2016 hacia atrás, creo que esto es importante como indicarlo.

Entonces, antes de nuestra existencia, antes de que la entidad sea creada por el Acuerdo de Paz, la búsqueda de personas desaparecidas era resorte de la Fiscalía General de la Nación, que sigue vinculada los procesos de búsqueda, pero la Fiscalía General de la Nación adelanta estos escenarios desde la perspectiva judicial, es decir, más en el contexto de ser los responsables del hecho, más un contexto judicial, punitivo para establecer responsabilidades.

Mientras que nosotros, justo por demanda de personas buscadoras que buscan a sus seres queridos, de organizaciones de la sociedad civil que las han acompañado, de las víctimas que estuvieron participando en el marco de las mesas de diálogos y durante la firma del acuerdo de paz, pedían que se creara una institución como la nuestra, que permitiera que las personas que tenían información o que tenían seres queridos desaparecidos que podrían haber estado vinculados a algún actor armado, fueran buscados y quienes tuvieran información pudieran acercarse a entregarla para sin temor a quedar inmersos en procesos judiciales. En ese contexto surge surgimos nosotros como entidad extrajudicial, humanitaria y confidencial.

¿Cómo es el proceso de la unidad móvil?

Para la atención en la ruta buscadora es muy sencillo, se acercan allí a la ruta, está ubicadas en los parques principales de los cuatro municipios que hemos mencionado, en las fechas que hemos mencionado, se pueden acercar allí a al móvil allí les recibirán, les atenderán, les entregarán la información necesaria. Sí van a presentar una solicitud de búsqueda, es ideal que puedan tener toda la información que puedan acopiar, recoger toda la información posible sobre la persona dada por desaparecida, fotos, registro civil en caso de que puedan tener o cédula, documentación que se vincule a la persona dada por desaparecida, sin embargo, eso no es requisito.

Ruta Buscadora en Calarcá este 17 de septiembre

Ruta buscadora en Calarcá, Quindío Foto: Cortesía UBPD Ampliar

Si no lo tienen no pueden acercarse, presentar la solicitud, si no tienen ninguna documentación que nos puedan compartir para nosotros avanzar en la investigación humanitaria, nosotros nos encargamos de ir avanzando para ir completando esta información, o sea, no es requisito indispensable, pero si lo tienen, pues es muy importante que la puedan llevar.

Muestras genéticas

Si ya tenemos nosotros la solicitud de búsqueda, si ya han presentado ante la unidad de búsqueda la solicitud de búsqueda, pero aún no les hemos tomado muestras genéticas de ADN, ni tampoco medicina legal, ni alguna otra entidad, pueden también acercarse allí a la unidad móvil y allí eh les tomaremos las muestras eh genéticas para cotejo, Para análisis genético.

Si por alguna razón el día que la ruta buscadora va a estar en el municipio donde viven las personas buscadoras y no pueden acercarse, por alguna razón no pueden acercarse ese día allí al parque principal, Nosotros tenemos oficinas en la ciudad de Pereira.

Foto: Cortesía UBPD Ampliar

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) está ubicada en Pereira en la Carrera 7 # 16 – 50, Edificio Centro del Comercio, piso 5. Celular: 318 586 3456

Aliviar el dolor de los buscadores

La investigación humanitaria tiene como objetivo principal, por supuesto, es aliviar el dolor y el sufrimiento de los familiares que siguen esperando a su ser querido, que lo siguen esperando. Y nosotros, en ese marco, adelantamos las investigaciones humanitarias para dar con el paradero de las personas dadas por desaparecidas y poder establecer lo acaecido, lo ideal es poder una vez damos con su paradero, en caso de que los encontremos con vida, propiciamos los reencuentros, entre las familias y la persona dada por desaparecida,

Y en caso de que lo encontremos sin vida, adelantamos los procesos de entrega digna y o culturalmente pertinente, esto es una vez se ha surtido el efecto de la investigación humanitaria, de la verificación de identidad tanto de las personas encontradas con vida como de los cuerpos recuperados sin vida para posteriormente poder avanzar en entrega digna a sus seres queridos o en el reencuentro en caso de que les encontremos con vida.

¿Las personas desaparecidas son más hombres que mujeres, también hay registro de menores de edad?

Diana Ortiz Camargo, la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el eje cafetero subrayó “la desaparición en el país, bueno, en general en el mundo a causa de los conflictos armados y nosotros no somos la excepción, siempre tiene mayor número de hombres, o sea, la población que se encuentra desaparecida en el contexto del conflicto es mayoritariamente hombres.

Pero también tenemos registro de mujeres y también pues el conflicto ha afectado a todas las franjas etarias de la población y eso implica que tenemos registro de solicitudes de búsqueda y registro en el universo de la población desaparecida en el en el marco del conflicto que son niños, niñas y adolescentes