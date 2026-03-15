Ejército capturó a dos hombres con $200 millones en efectivo en zona rural de Algeciras, Huila

Dos hombres fueron capturados por el Ejército en zona rural de Algeciras con cerca de $200 millones en efectivo cuya procedencia no fue justificada.

En medio de operaciones militares contra las economías ilícitas en el departamento del Huila, tropas del Ejército Nacional capturaron a dos hombres que transportaban una millonaria suma de dinero en efectivo en zona rural del municipio de Algeciras.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Quebradón Norte, donde uniformados del Batallón de Montaña N.° 9 de la Novena Brigada, con apoyo judicial de la Policía del Huila, interceptaron a los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Durante la inspección, las autoridades encontraron aproximadamente 200 millones de pesos en efectivo, dinero del que los hombres no lograron explicar ni dostrar su procedencia.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, este resultado operacional podría representar un golpe a las finanzas de estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento y que se financian mediante actividades ilícitas.

Los dos capturados y el dinero incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.

Entre tanto, el Ejército Nacional, a través de la Novena Brigada, reiteró que continuará adelantando operaciones militares orientadas a debilitar las economías ilícitas y fortalecer la seguridad en el departamento del Huila.