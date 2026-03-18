Registraduría habilita inscripción de cédular para elecciones presidenciales

Habilitan inscripción de cédulas con miras a las presidenciales / Foto Colprensa

Cúcuta

Las autoridades electorales anunciaron que habilitaron puestos de inscripción para los ciudadanos interesados en votar en las elecciones presidenciales, como también para el cambio de puesto de votación.

La Delegada de la Registraduría en Norte de Santander Cecilia Palacio dijo a Caracol Radio que “desde que se inicio el proceso de inscripción del año pasado, se tienen aperturados puestos para ese fin”.

En ese sentido, explicó que la Registraduría de Cúcuta, auxiliar de la Ciudadela Juan Atalaya y La Libertad trabajan en ese propósito de 8 am a 4 pm.

“Tenemos los puntos de inscripción de El Bulevar, El Oití, Unicentro, Centro Comercial Exito. Toda vez que el proceso de inscripción para el cambio de puesto de votación para las presidenciales vence el 31 de marzo” dijo la funcionaria.

Indicó la registradora que la ciudadanía esta a tiempo de verificar en el sistema, y de revisar toda la información que a cada ciudadano le compete.

“En las sedes de la registraduría hay un horario y en los puntos de inscripcion de 11 am a 8 pm. No descartamos que se puedan habilitar mas puestos o mas tablets para ese propósito” explicó.